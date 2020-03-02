Число заражённых COVID-19 в Южной Корее выросло до 4212

Общее число заражённых новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее составляет 4212. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения РК.