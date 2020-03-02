Число заражённых COVID-19 в Южной Корее выросло до 4212
Общее число заражённых новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее составляет 4212. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения РК.
Уточняется, что за последние сутки от последствий заражения COVID-19 скончались четыре человека.
Отмечается, что в Южной Корее уровень эпидемиологической угрозы был поднят до высшего.
Ранее сообщалось о 3526 заражённых COVID-19 в Южной Корее.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: