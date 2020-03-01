МИД осудил запрет въезда журналисту «Известий» в Шенгенскую зону

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение МВД Эстонии о запрете въезда корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову в Шенгенскую зону.

Соответствующий комментарий распространил департамент информации и печати МИД России.

«Рассматриваем установление Министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на пять лет для российского журналиста А.В. Захарова как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова», — говорится в сообщении.

Как пишет газета «Известия», 24 февраля Захаров и съёмочная группа прилетели в Ригу из Санкт-Петербурга. По прибытии латвийские пограничники сообщили журналисту, что ему запрещён въезд в Латвию по запросу Эстонии. Также стало известно, что Захарову запретили въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет.

В МВД Эстонии заявили, что Захаров передаёт о стране «тенденциозные и раздувающие вражду месседжи и его репортажи являются частью враждебной деятельности Российской Федерации».