США запретили въезд посетившим Иран за последние 14 дней

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Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс сообщил, что США ввели запрет на въезд иностранцам, посетившим Иран за последние 14 дней.
США запретили въезд посетившим Иран за последние 14 дней
  • Reuters

Он отметил, что Иран «уже находится под запретом на поездки».

«Но мы расширяем существующие ограничения на поездки, чтобы включить любого иностранного гражданина, посетившего Иран в течение последних 14 дней», — цитирует CNBC Пенса.

Ранее сообщалось, что пять депутатов парламента Ирана заразились COVID-19, заседания временно приостановлены. 

Согласно последним данным Минздрава Ирана, число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 593, 43 заболевших скончались.

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