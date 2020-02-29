США запретили въезд посетившим Иран за последние 14 дней

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс сообщил, что США ввели запрет на въезд иностранцам, посетившим Иран за последние 14 дней.

Он отметил, что Иран «уже находится под запретом на поездки».

«Но мы расширяем существующие ограничения на поездки, чтобы включить любого иностранного гражданина, посетившего Иран в течение последних 14 дней», — цитирует CNBC Пенса.

Ранее сообщалось, что пять депутатов парламента Ирана заразились COVID-19, заседания временно приостановлены.

Согласно последним данным Минздрава Ирана, число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 593, 43 заболевших скончались.