США запретили въезд посетившим Иран за последние 14 дней
- Reuters
Он отметил, что Иран «уже находится под запретом на поездки».
«Но мы расширяем существующие ограничения на поездки, чтобы включить любого иностранного гражданина, посетившего Иран в течение последних 14 дней», — цитирует CNBC Пенса.
Ранее сообщалось, что пять депутатов парламента Ирана заразились COVID-19, заседания временно приостановлены.
Согласно последним данным Минздрава Ирана, число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 593, 43 заболевших скончались.