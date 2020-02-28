Эксперт оценил заявления США о противостоянии России и Китаю

Короткая ссылка
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил заявления США о противостоянии России и Китаю.
Эксперт оценил заявления США о противостоянии России и Китаю
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

«Это часть новой стратегии Штатов по сохранению мирового влияния. Точнее, одной из её частей — информационных войн», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, Вашингтон пытается действовать с помощью санкций и торговых ограничений, а также с помощью «демонизации». В новом противостоянии США хотят заручиться поддержкой союзников, активизируя, например, Евросоюз и ряд стран Юго-Восточной Азии, пояснил Блохин.

Он добавил, что успешной стратегию Штатов назвать не получается.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, стороны обсудили противостояние «злонамеренной деятельности» России и Китая.

В октябре 2019 года российский политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил расширение санкционных списков США против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить