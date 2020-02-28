Эксперт оценил заявления США о противостоянии России и Китаю

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил заявления США о противостоянии России и Китаю.

«Это часть новой стратегии Штатов по сохранению мирового влияния. Точнее, одной из её частей — информационных войн», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, Вашингтон пытается действовать с помощью санкций и торговых ограничений, а также с помощью «демонизации». В новом противостоянии США хотят заручиться поддержкой союзников, активизируя, например, Евросоюз и ряд стран Юго-Восточной Азии, пояснил Блохин.

Он добавил, что успешной стратегию Штатов назвать не получается.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, стороны обсудили противостояние «злонамеренной деятельности» России и Китая.

В октябре 2019 года российский политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News оценил расширение санкционных списков США против России.