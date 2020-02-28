В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории моря Сулавеси в центральной части Индонезии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные специалистов, по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «интенсивное». Ранее на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6.