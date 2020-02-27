Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций

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Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём Сил специальных операций. И прежде всего благодарю за отличные результаты в службе, за уверенное, чёткое выполнение сложнейших боевых задач, за надёжность и твёрдость, проявленные при защите России, её национальных интересов, безопасности страны и наших граждан», — говорится в поздравительной телеграмме.

Он также отметил, что на высоком примере военных выросли целые поколения настоящих бойцов, которые били врага в Афганистане, отважно действовали в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирии.

Ранее Министерство обороны показало, как бойцы ССО действуют в различных экстремальных условиях

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