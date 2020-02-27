Источник: сирийские войска отразили атаки боевиков на Саракиб в Идлибе

Информация о захвате боевиками города Саракиб в сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности, передаёт ТАСС со ссылкой на военный источник.

По его словам, атаки были успешно отражены правительственными войсками.

В настоящее время город находится под полным контролем правительства САР, добавил он.

Ранее SANA сообщило, что отряды незаконных вооружённых бандформирований при поддержке турецких вооружённых сил ведут наступление на Саракиб.

По данным агентства, при совершении атак они прибегали к помощи террористов-смертников и заминированных транспортных средств.