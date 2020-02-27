АТОР назвала число организованных туристов из России в Южной Корее

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что по оценке туроператоров, в настоящее время в Южной Корее «может находиться менее тысячи организованных российских туристов».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте АТОР.

Отмечается, что, согласно данным туроператоров, «у большинства из них не было новых бронирований по турам в Южную Корею, начиная с января из-за осложнения ситуации с коронавирусом».

«Как считают эксперты, спрос по направлению продолжит снижаться. Аннуляций на текущую дату мало именно по этой же причине: большинство туристов ещё в январе заняло выжидательную позицию», — рассказали в АТОР.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.