Число подтверждённых случаев COVID-19 во Франции достигло 18
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 18.
- Reuters
Об этом информирует France 24.
Также сообщается, что в стране зафиксирована вторая смерть от последствий заражения COVID-19.
12 человек выздоровели.
15 февраля сообщалось, что из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
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