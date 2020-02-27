Число подтверждённых случаев COVID-19 во Франции достигло 18

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 18.
Число подтверждённых случаев COVID-19 во Франции достигло 18
  • Reuters

Об этом информирует France 24.

Также сообщается, что в стране зафиксирована вторая смерть от последствий заражения COVID-19.

12 человек выздоровели.

15 февраля сообщалось, что из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.

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