Умер старейший американский гангстер

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Джон Сонни Франчезе из мафиозной семьи Коломбо скончался в Нью-Йорке в возрасте 103 лет.
Умер старейший американский гангстер
  • © New York City Police Department

Как пишет Sky News, Франчезе на момент выхода из тюрьмы в 2017 году был старейшим заключённым в системе федеральных тюрем США.

Франчезе являлся вторым в иерархии мафиозной семьи Коломбо в Нью-Йорке вплоть до 1990-х годов. Прокуроры называли его одним из самых страшных убийц мафии.

Франчезе был вовлечён в организованную преступность в 1950 году в возрасте 33 лет. Впервые был осуждён в 1967 году за организацию ограблений четырёх банков. В ходе судебного разбирательства прокуроры сообщили, что он хвастался причастностью к 50 убийствам. Сам он заявлял, что убил «много людей».

Франчезе неоднократно попадал в тюрьму, в последний раз он был заключён под стражу в 2011 году и вышел из неё в 2017-м — в год своего столетия.

В 2016 году в Италии скончался босс итальянской мафии коза ностра Бернардо Провенцано, находившийся в тюрьме с 2006 года.

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