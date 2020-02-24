В США рассказали о подарке Трампу от Путина в 2018 году

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Американский лидер Дональд Трамп в 2018 году в качестве подарка получил от президента России Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвящённых чемпионату мира по футболу 2018 года, который прошёл в России.
В США рассказали о подарке Трампу от Путина в 2018 году
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует список подарков, полученных в 2018 году сотрудниками федеральных органов власти. Он опубликован в Федеральном реестре США.

Как уточняется, стоимость подарка, который был получен 19 августа 2018 года, составляет $1,5 тыс., он передан на хранение в Национальный архив США.

В списке также числятся подарки от премьера Канады Джастина Трюдо (статуэтка из белого мрамора, изображающая белуху, $470) и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси (кресло дизайнерского дома Shosha Kamal, $10 тыс.).

Перечень подарков занял более ста страниц.

В июле 2018 года во время совместной пресс-конференции в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч с ЧМ-2018 по футболу.

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