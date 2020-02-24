Россия обсуждает возможность расплачиваться рублями на курортах Турции

Москва и Анкара прорабатывают возможность расчёта в рублях для российских туристов на курортах Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Анталья Мунира Каралоглу.

Каралоглу сообщил, что в настоящее время «идёт процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно».

По его словам, это «очень поможет развитию туризма».

«Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», — заявил губернатор.

При этом он отметил, что в настоящий момент нет «какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки».

В декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.