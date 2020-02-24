Эстония 24 февраля отметит 102-ю годовщину независимости

Эстония 24 февраля отметит государственный праздник — 102-ю годовщину провозглашения независимости.

Как сообщает РИА Новости, днём рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику.

В Таллине праздничный день начнётся с торжественной церемонии подъёма государственного флага над башней «Длинный Герман», спикер парламента Хенн Пыллуаас выступит с речью. Также будет зачитан Манифест независимости страны.

После этого на площади Свободы в Таллине начнётся церемония возложения венков к монументу победы в Освободительной войне 1918-1920 годов. В торжественной церемонии будут участвовать премьер-министр Эстонии Юри Ратас и члены правительства.

В таллинской церкви Каарли пройдёт торжественное богослужение, где ожидается присутствие президента Эстонии Керсти Кальюлайд, Ратаса, членов правительства и представителей дипломатического корпуса.

Также на площади Свободы в Таллине состоится военный парад, в котором примут участие более 800 военнослужащих из десяти стран, а также около 50 единиц боевой техники, среди которых будут танки вооружённых сил Великобритании Challenger.

Как уточняется, при благоприятных погодных условиях, в небе над Таллином пролетят самолёты и вертолёты Сил обороны Эстонии и союзников по НАТО.

Праздничный день завершится президентским приёмом в концертном зале театра «Угала» города Вильянди, на котором Кальюлайд выступит с торжественной речью.

В мае 2019 года Кальюлайд во вторник, 7 мая, посетила учения НАТО «Весенний шторм — 2019». Отмечается, что она ознакомилась с ходом манёвров и отметила хорошее взаимодействие эстонских военных с союзниками.