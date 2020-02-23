В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека

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Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена.

По данным The Straits Times, мужчина скончался от бокового амиотрофического склероза.

Йенс Нигард Кнудсен на протяжении более 30 лет работал дизайнером в датской компании Lego Group. В конце 70-х годов он создал знаменитую мини-фигурку с двигающимися руками и ногами.

В 2018 году в возрасте 76 лет скончался британский физик-теоретик Стивен Хокинг.

В 21 год у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз — хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу.

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