В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

Геологическая служба Индии опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что в штате Уттар-Прадеш нашли рудники с примерно 3,5 тыс. тонн золотой руды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление индийского ведомства.

«Геологическая служба Индии не является источником информации, опубликованной в СМИ. Геологическая служба не находила такого огромного количества ресурса в месторождениях золота в районе Сонбхадра, Уттар-Прадеш», — говорится в сообщении.

As per GSI study,the probable conservative figure of gold which can be unearthed is estimated to be around 160 kgs and not 3350 tonnes as mentioned in media reports.



For more details, read the GSI press release below!#GSI#UncoveringIndia#Sonbhadra#UttarPradesh#Goldpic.twitter.com/KvY5ffZsGh — Geological Survey of India (@GeologyIndia) February 22, 2020

В геологической службе уточнили, что в указанной в СМИ зоне проводились разведочные работы, которые выявили, что там может находиться «примерно 3,03 грамма золота на тонну породы и общее количество золота, которое может быть выделено из 52806,25 тонн породы, составляет 160 килограмм, а не 3350 тонн».

Ранее СМИ писали, что геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.