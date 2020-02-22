В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

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Геологическая служба Индии опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что в штате Уттар-Прадеш нашли рудники с примерно 3,5 тыс. тонн золотой руды.
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление индийского ведомства.

«Геологическая служба Индии не является источником информации, опубликованной в СМИ. Геологическая служба не находила такого огромного количества ресурса в месторождениях золота в районе Сонбхадра, Уттар-Прадеш», — говорится в сообщении.

В геологической службе уточнили, что в указанной в СМИ зоне проводились разведочные работы, которые выявили, что там может находиться «примерно 3,03 грамма золота на тонну породы и общее количество золота, которое может быть выделено из 52806,25 тонн породы, составляет 160 килограмм, а не 3350 тонн».

Ранее СМИ писали, что геологи обнаружили более 3 тыс. тонн золота на востоке штата Уттар-Прадеш в Индии.

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