Источник: задержанную российскую переводчицу могут перевезти в Мадрид

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Российскую переводчицу Олесю Красилову, которая ранее была задержана в Испании, могут перевезти в Мадрид.

Об этом сообщил источник в МВД Испании.

Уточняется, что в Мадриде пройдёт следствие по её делу.

Дальнейшую участь Красиловой определит судья, который будет вести её дело в Мадриде.

О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации. По данным МИД, она помещена в одно из пенитенциарных учреждений острова Тенерифе, а материалы дела переданы в суд.

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