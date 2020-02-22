Источник: задержанную российскую переводчицу могут перевезти в Мадрид
Об этом сообщил источник в МВД Испании.
Уточняется, что в Мадриде пройдёт следствие по её делу.
Дальнейшую участь Красиловой определит судья, который будет вести её дело в Мадриде.
О задержании Красиловой стало известно 21 февраля. В МИД России сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в Испании в составе официальной делегации. По данным МИД, она помещена в одно из пенитенциарных учреждений острова Тенерифе, а материалы дела переданы в суд.