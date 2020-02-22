В Иране завершились парламентские выборы, которые прошли в пятницу, 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что голосование завершилось в полночь по местному времени.

«До сих пор сообщений о каких-то серьёзных нарушениях у нас не было», — сообщил Аббас Али Кадходаи, спикер Совета по охране конституции, наблюдающего за проведением выборов.

Уточняется, что несколько десятков человек были задержаны за покупку и продажу голосов на выборах.

Ранее сообщалось, что в Иране начались парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:30 мск).