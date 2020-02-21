Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы

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Суд в США приговорил гражданку России Миру Тэраду к двум с половиной годам тюрьмы по делу о кокаине. Об этом информирует РИА Новости.
Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы
  • РИА Новости

Отмечается, что прокуроры просили для подсудимой три года десять месяцев, а адвокат предлагал ограничиться уже отбытыми 14 месяцами.

Сообщается, что в ходе слушаний по приговору Тэрада выразила раскаяние в совершённом преступлении.

В конце 2018 года стало известно о задержании Тэраду в Финляндии.

В июне 2019 года её экстрадировали в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжёлого обвинения в контрабанде примерно 1 кг кокаина.

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