Умер японский рыбак, оказавшийся в районе испытания атомной бомбы США
- © Рыболовецкая шхуна Фукурю Мару / © Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com
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Как сообщает NHK, Масахо умер от рака желудка.
Масахо был в числе 23 человек, находившихся на судне 1 марта 1954, когда американцы проводили тест водородной бомбы у атолла Бикини.
Судно оказалось близко к опасной зоне испытаний, и на него выпали осадки в виде радиоактивного пепла, которые оседали на протяжении трёх часов.
По возвращении в Японию во время лечения от лучевой болезни, при переливании крови, экипаж случайно заразили гепатитом С.
Только один член команды, Кубояма Айкити, умер в течение года после испытаний. Он скончался от цирроза печени, осложнённого гепатитом С. Многие члены команды Фукурю-Мару дожили до 70 и более лет.
Подробнее об испытаниях на атолле Бикини в 1954 году — в материале RT.