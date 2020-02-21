Умер японский рыбак, оказавшийся в районе испытания атомной бомбы США

Икэда Масахо, бывший член экипажа японской рыболовецкой шхуны Фукурю-Мару, которая оказалась в районе испытания американской водородной бомбы Кастл Браво на атолле Бикини Маршалловых островов в 1954 году, скончался в возрасте 87 лет.

Как сообщает NHK, Масахо умер от рака желудка.

Масахо был в числе 23 человек, находившихся на судне 1 марта 1954, когда американцы проводили тест водородной бомбы у атолла Бикини.

Судно оказалось близко к опасной зоне испытаний, и на него выпали осадки в виде радиоактивного пепла, которые оседали на протяжении трёх часов.

По возвращении в Японию во время лечения от лучевой болезни, при переливании крови, экипаж случайно заразили гепатитом С.

Только один член команды, Кубояма Айкити, умер в течение года после испытаний. Он скончался от цирроза печени, осложнённого гепатитом С. Многие члены команды Фукурю-Мару дожили до 70 и более лет.

Подробнее об испытаниях на атолле Бикини в 1954 году — в материале RT.