Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом

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Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом
  • Reuters

«Это однозначно расистски мотивированный теракт», — сказал министр на пресс-конференции, которую транслировали немецкие телеканалы.

По его словам, это третий теракт из правых убеждений в стране за последние несколько месяцев.

Зеехофер пообещал увеличить присутствие полиции по всей Германии и усилить охрану мечетей.

В ночь на 20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки были убиты девять человек, ещё несколько получили ранения. По имеющимся данным, пятеро погибших были гражданами Турции.

Предполагаемый стрелок был найден мёртвым в своём доме, там же было обнаружено тело его матери.

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