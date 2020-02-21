В МИД Ирана прокомментировали расширение Вашингтоном санкций
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал внешнеполитического ведомства.
«Эти меры являются не чем иным, как провалом и поражением американской политики максимального давления», — сказал Мусави.
Также он назвал ограничительные меры «безумными» и рекомендовал Вашингтону отказаться от «языка санкций» в отношении Тегерана.
20 февраля США расширили санкционный список по Ирану, включив в него председателя Совета стражей Конституции Исламской Республики Иран Ахмада Джаннати.