В МИД Ирана прокомментировали расширение Вашингтоном санкций

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Санкции США против Совета по охране Конституции Ирана безумны, они свидетельствуют о провале политики максимального давления на Тегеран, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
В МИД Ирана прокомментировали расширение Вашингтоном санкций
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Эти меры являются не чем иным, как провалом и поражением американской политики максимального давления», — сказал Мусави.

Также он назвал ограничительные меры «безумными» и рекомендовал Вашингтону отказаться от «языка санкций» в отношении Тегерана.

20 февраля США расширили санкционный список по Ирану, включив в него председателя Совета стражей Конституции Исламской Республики Иран Ахмада Джаннати.

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