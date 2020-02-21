Моралесу отказали в регистрации в качестве кандидата в сенаторы Боливии

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Высший избирательный суд Боливии, который выполняет функции избиркома, не зарегистрировал заявку бывшего боливийского президента Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы.

«Было принято решение отклонить заявку на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы Эво Моралеса. В то же время были признаны безосновательными жалобы против регистрации кандидатом в президенты от партии «Движение к социализму» Луиса Арсе», — приводит ТАСС слова председателя суда Сальвадора Ромеро.

В начале февраля партия «Движение к социализму» сообщила, что Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат от департамента Кочабамба.

18 февраля стало известно, что 60% кандидатов, получивших предупреждения, были отстранены от участия в выборах в сенат Боливии.

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