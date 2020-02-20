МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, при каком условии состоится новая встреча в нормандском формате.

«Мы хотели бы видеть реализацию тех решений, которые были приняты в Париже 9 декабря, после этого определятся уже с точной датой, когда будет саммит. Проводить саммит просто ради саммита — это пустая трата времени», — цитирует его ТАСС.

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».

14 февраля глава МИД ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представители германского правительства попытаются вместе с коллегами из России, Франции и с Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине.