МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, при каком условии состоится новая встреча в нормандском формате.
МИД России назвал условие для проведения нового нормандского саммита
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
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«Мы хотели бы видеть реализацию тех решений, которые были приняты в Париже 9 декабря, после этого определятся уже с точной датой, когда будет саммит. Проводить саммит просто ради саммита — это пустая трата времени», — цитирует его ТАСС.

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».

14 февраля глава МИД ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представители германского правительства попытаются вместе с коллегами из России, Франции и с Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине.

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