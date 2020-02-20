В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека

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В лондонской мечети недалеко от Риджентс-парка мужчина напал с ножом на человека.
В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека
  • Reuters

Об этом сообщает полиция Лондона.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия полицейские и медики обнаружили 70-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Ему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован.

«На месте преступления был задержан один человек по подозрению в попытке убийства», — указывается в заявлении.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стритхем пострадали три человека.

Подробнее по теме — в материале RT.

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