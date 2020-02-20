В Австралии пассажирский поезд сошёл с рельсов

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В австралийском штате Виктория пассажирский поезд сошёл с рельсов.
В Австралии пассажирский поезд сошёл с рельсов
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал 7News.

«Пассажирский поезд, внутри которого находились 160 пассажиров, сошёл с рельсов в Уоллане, к северу от Мельбурна», — указывается в заявлении.

Согласно последним данным, два человека погибли в результате инцидента.

Ранее скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан — Болонья, сошёл с рельсов в итальянской провинции Лоди.

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