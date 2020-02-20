В Австралии пассажирский поезд сошёл с рельсов

В австралийском штате Виктория пассажирский поезд сошёл с рельсов.

Об этом сообщает телеканал 7News.

«Пассажирский поезд, внутри которого находились 160 пассажиров, сошёл с рельсов в Уоллане, к северу от Мельбурна», — указывается в заявлении.

BREAKING: A passenger train has derailed in Wallan, north of Melbourne, which was carrying 160 passengers on board. Special coverage on The Latest tonight with @michaelusher. Photo credit: Richard Sherman #TheLatest#7NEWSpic.twitter.com/uCrRih2bhZ — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) February 20, 2020

Согласно последним данным, два человека погибли в результате инцидента.

Ранее скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан — Болонья, сошёл с рельсов в итальянской провинции Лоди.