СМИ: Умерли двое заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
- Reuters
Уточняется, что умершие мужчина и женщина были старше 80 лет.
В посольстве России в Японии, в свою очередь, заявили ТАСС, что они не были российскими гражданами.
Ранее сообщалось, что на борту Diamond Princess зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражённых коронавирусом достигло 621.
19 февраля первые 500 пассажиров Diamond Princess, в том числе две россиянки, покинули лайнер.