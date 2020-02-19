Россиянин с лайнера Diamond Princess рассказал, чем занимается на судне

Российский пассажир лайнера Diamond Princess Сергей Попов из Омска в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, чем занимается в период карантина на судне, а также отметил спокойствие своих соотечественников.

«Всё у меня нормально, я не кашляю, чувствую себя очень хорошо. Но плохо начал чувствовать после того, как мне сейчас 70 или 80 корреспондентов со всех СМИ постоянно звонят и спрашивают фамилии тех, кто заболел, какой у них телефон, в какую их больницу госпитализировали — всё то, что я никак не могу знать», — сказал он.

По словам Попова, изоляции на судне нет.

«Мы, конечно, общаемся. Ну как общаемся… Допустим, 14-я палуба, десятая. Выходят — они дают определённое расписание — допустим, с 9:30 до 10:30. Ну если кто-нибудь из наших выйдет, тогда их встречу. Постоянно человек 50 толпится на палубе», — добавил россиянин.

Он отметил, что присутствующим провели «обычную процедуру»: «палочку засунули в ротоглотку, помазали миндалины и корень языка».

«Как кормят? Вас бы, вашу всю редакцию сюда бы хоть на день. Вы бы просто обалдели! Ну на завтрак когда было, чтобы креветки давали? Русские все спокойны. Потому что американцы там плачут, стонут… У русских — нет, все спокойно гуляют… Потому что мы такая нация. Извините, я ещё тут буду реветь перед телевизором. У меня работы много, я занимаюсь своим любимым делом», — сказал мужчина.

Попов подчеркнул, что за карантинные дни «столько нагулял, сколько за год не проходил в своём родном городе».

«Я здесь книгу написал, вторую начал, сказку написал… И каждый день я в работе, я постоянно нахожусь, как говорится, на острие», — рассказал россиянин.

Он отметил, что бояться нужно больше гриппа, а «коронавирус пройдёт». Попов также призвал всегда за различными катастрофами искать «экономику и экономические корни».

Ранее две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.