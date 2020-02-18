Путин намерен встретиться с эмиром Катара на ПМЭФ
- РИА Новости
«Президент Российской Федерации Владимир Путин передаёт вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме», — приводит слова Патрушева РИА Новости.
Он также поблагодарил катарского лидера за возможность встретиться и отметил внимание Аль Тани к российско-катарским отношениям.
Патрушев находится в Катаре 18 и 19 февраля для консультаций по вопросам национальной, региональной и международной безопасности.