Путин намерен встретиться с эмиром Катара на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин ожидает эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в июне 2020 года. Об этом рассказал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, которого глава Катара принял во дворце в Дохе.

РИА Новости

«Президент Российской Федерации Владимир Путин передаёт вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме», — приводит слова Патрушева РИА Новости. Он также поблагодарил катарского лидера за возможность встретиться и отметил внимание Аль Тани к российско-катарским отношениям. Патрушев находится в Катаре 18 и 19 февраля для консультаций по вопросам национальной, региональной и международной безопасности.