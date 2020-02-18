Путин намерен встретиться с эмиром Катара на ПМЭФ

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Президент России Владимир Путин ожидает эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в июне 2020 года. Об этом рассказал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, которого глава Катара принял во дворце в Дохе.
Путин намерен встретиться с эмиром Катара на ПМЭФ
  • РИА Новости

«Президент Российской Федерации Владимир Путин передаёт вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме», — приводит слова Патрушева РИА Новости.

Он также поблагодарил катарского лидера за возможность встретиться и отметил внимание Аль Тани к российско-катарским отношениям.

Патрушев находится в Катаре 18 и 19 февраля для консультаций по вопросам национальной, региональной и международной безопасности.

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