В Китае назвали США «империей хакеров»

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что США являются крупнейшим актором шпионажа в киберпространстве.

Ранее The Washington Post опубликовал материал о компании Crypto AG, которая более 50 лет предоставляла устройства для шифровки сообщений.

По данным газеты, компания продавала продукцию более чем в 120 стран мира, включая Иран, Индию, Пакистан. В материале поясняется, что Crypto AG секретно сотрудничала с Центральным разведывательным управлением США.

«Циничность США в вопросах кибербезопасности не может быть ещё очевиднее. У США нет ни чести, ни права выступать перед другими странами. Факты и время неоднократно подтверждают, что США как крупнейшее государство — актор шпионажа в киберпространстве достойны имени «империи хакеров» — приводит РИА Новости ответ Шуана на брифинге на вопрос о Crypto AG.

Подробнее о слежке за зашифрованной информацией — в материале RT.