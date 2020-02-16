Иранский президент Хасан Рухани заявил о готовности Ирана к диалогу c Саудовской Аравией.

«У нас нет какой-либо нерешаемой проблемы с Саудовской Аравией. Как только Саудовская Аравия будет готова, возможно обсудить существующие у нас вопросы», — цитирует РИА Новости Рухани.

При этом он отметил, что «наиболее важный вопрос в регионе — это проблема Йемена».

В январе министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил по итогам своего визита в Тегеран, что иранские власти готовы взаимодействовать со всеми странами региона, включая Саудовскую Аравию.