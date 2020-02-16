В Северной Македонии распустили парламент страны

Короткая ссылка
Состав Собрания (однопалатного парламента) Северной Македонии распустили. Об этом сообщает телеканал Sitel.
В Северной Македонии распустили парламент страны
  • Reuters

Отмечается, что за принятие решения по роспуску законодательного органа страны проголосовали 108 депутатов.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент в стране действует техническое правительство, которое было сформировано в начале января этого года.

Уточняется, что кабинет министров будет находиться у власти в течение 100 дней до формирования нового состава правительства по итогам внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля.

5 февраля парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьер-министра Людовика Орбана.

Позднее президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что вновь выдвигает кандидатом на пост премьер-министра Орбана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить