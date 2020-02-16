В Северной Македонии распустили парламент страны
- Reuters
Отмечается, что за принятие решения по роспуску законодательного органа страны проголосовали 108 депутатов.
Как сообщает ТАСС, в настоящий момент в стране действует техническое правительство, которое было сформировано в начале января этого года.
Уточняется, что кабинет министров будет находиться у власти в течение 100 дней до формирования нового состава правительства по итогам внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля.
5 февраля парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьер-министра Людовика Орбана.
Позднее президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что вновь выдвигает кандидатом на пост премьер-министра Орбана.