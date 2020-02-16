В Северной Македонии распустили парламент страны

Состав Собрания (однопалатного парламента) Северной Македонии распустили. Об этом сообщает телеканал Sitel.

Отмечается, что за принятие решения по роспуску законодательного органа страны проголосовали 108 депутатов.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент в стране действует техническое правительство, которое было сформировано в начале января этого года.

Уточняется, что кабинет министров будет находиться у власти в течение 100 дней до формирования нового состава правительства по итогам внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля.

5 февраля парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьер-министра Людовика Орбана.

Позднее президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что вновь выдвигает кандидатом на пост премьер-министра Орбана.