Франция заявила о необходимости обсуждения вопросов безопасности с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что недоверие между ЕС и Россией не должно означать отказ от диалога в сфере безопасности с Москвой.

Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если между нами и Россией существует недоверие, а оно всё ещё есть из-за различных действий в прошлом, это не означает, что мы должны отказываться от обсуждения вопросов безопасности с Россией», — приводит РИА Новости слова министра.

В декабре Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.