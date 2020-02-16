Франция заявила о необходимости обсуждения вопросов безопасности с Россией

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что недоверие между ЕС и Россией не должно означать отказ от диалога в сфере безопасности с Москвой.
Франция заявила о необходимости обсуждения вопросов безопасности с Россией
  • © Julien Mattia/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если между нами и Россией существует недоверие, а оно всё ещё есть из-за различных действий в прошлом, это не означает, что мы должны отказываться от обсуждения вопросов безопасности с Россией», — приводит РИА Новости слова министра.

В декабре Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.

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