Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова

Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.

«Около 02:00 в воскресенье преступник в маске пешком подошёл к кафе и открыл огонь по посетителям, которые находились внутри», — приводит РИА Новости сообщение полиции.

Отмечается, что серьёзные ранения получила 26-летняя женщина — гражданка Греции и трое мужчин — греки-киприоты, они госпитализированы.

Выясняются обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что на Кипре совершено покушение на жизнь одного из арбитров чемпионата страны по футболу.