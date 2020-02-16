Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
- Reuters
«Около 02:00 в воскресенье преступник в маске пешком подошёл к кафе и открыл огонь по посетителям, которые находились внутри», — приводит РИА Новости сообщение полиции.
Отмечается, что серьёзные ранения получила 26-летняя женщина — гражданка Греции и трое мужчин — греки-киприоты, они госпитализированы.
Выясняются обстоятельства нападения.
Ранее сообщалось, что на Кипре совершено покушение на жизнь одного из арбитров чемпионата страны по футболу.