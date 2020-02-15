Мадуро сообщил о начале военных учений в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что в Венесуэле стартовали военные учения.

«Мы начали учение «Щит—2020» с развёртыванием наших доблестных вооруженных сил вместе с гражданскими силами с участием более 2,3 миллиона человек, мобилизованных для защиты нашей территориальной целости, независимости и национального суверенитета», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Iniciamos el Ejercicio Escudo Bolivariano 2020, con el despliegue de nuestra gloriosa FANB en unión Cívico Militar, con más de 2 millones 300 mil combatientes movilizados para defender la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional. ¡Preservaremos la Paz! pic.twitter.com/BvvkXKuC0Q — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 15, 2020

Ранее сообщалось, что в Венесуэле 15—16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения.