Мадуро сообщил о начале военных учений в Венесуэле

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что в Венесуэле стартовали военные учения.
Мадуро сообщил о начале военных учений в Венесуэле
  • Reuters

«Мы начали учение «Щит—2020» с развёртыванием наших доблестных вооруженных сил вместе с гражданскими силами с участием более 2,3 миллиона человек, мобилизованных для защиты нашей территориальной целости, независимости и национального суверенитета», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле 15—16 февраля пройдут первые в 2020 году военные учения.

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