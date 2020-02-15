Додон пригласил Макрона в Молдавию

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности пригласил лидера Франции Эммануэля Макрона приехать в Кишинев с официальным визитом.

Об этом глава Молдавии сам написал на своей странице в Facebook.

«В Мюнхене провёл с президентом Франции Эммануэлем Макроном дружеский обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, региональной и европейской безопасности. Пригласил господина Макрона посетить Молдову с официальным визитом и очень надеюсь увидеть его в нашей стране в ближайшее время», — указал он.

Ранее Додон, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что сильная Россия нужна всем, потому что мир меняется.