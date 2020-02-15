В Гаити 15 детей погибли в результате пожара

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По меньшей мере 15 детей погибли около столицы Гаити в результате возгорания в детском доме.
В Гаити 15 детей погибли в результате пожара
  • Reuters

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что двое детей погибли на месте происшествия, а ещё 13 скончались в больнице.

Как рассказал агентству местный судья Раймонд Жан Антуан, возгорание началось на первом этаже здания, при этом дым быстро добрался до второго этажа.

Отмечается, что данный детский дом рассчитан на размещение 66 детей.

В августе 2019 года пятеро детей погибли и ещё один ребёнок пострадал в результате возгорания, которое произошло в американском городе Эри.

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