В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По-русски это называется враньём, а по-английски это называется фейк ньюз», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он предположил, что за этим стоит провокация или жажда наживы.

В свою очередь, пресс-служба Зеленского также опровергла его встречу с Патрушевым, назвав эти публикации манипуляцией общественным мнением.

Ранее в украинской программе-расследовании «Схема» вышел материал, в котором утверждалось, что Патрушев якобы летал на чартере в Оман, где в это время проводил отпуск Зеленский.