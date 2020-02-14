В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

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Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
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«По-русски это называется враньём, а по-английски это называется фейк ньюз», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он предположил, что за этим стоит провокация или жажда наживы.

В свою очередь, пресс-служба Зеленского также опровергла его встречу с Патрушевым, назвав эти публикации манипуляцией общественным мнением.

Ранее в украинской программе-расследовании «Схема» вышел материал, в котором утверждалось, что Патрушев якобы летал на чартере в Оман, где в это время проводил отпуск Зеленский.

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