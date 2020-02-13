Турция сообщила об отправке дополнительных войск в Идлиб

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Министерство обороны Турции направит в сирийскую провинцию Идлиб дополнительные войска, чтобы обеспечить выполнение режима прекращения огня. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
Турция сообщила об отправке дополнительных войск в Идлиб
  • © Reuters

«Мы отправим дополнительные войска, чтобы обеспечить режим прекращения огня и сделать его постоянным. Мы будем контролировать регион», — цитирует его Anadolu.

По словам Акара, Турция примет все меры, включая применение силы, против тех, кто не будет соблюдать режим прекращения огня, в том числе против радикальных группировок.

Ранее в Пентагоне заявили, что США могут помочь турецким военным в сирийском Идлибе разведданными и поставками военного оборудования.

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