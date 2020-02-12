Боливия заморозила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

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Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Боливия заморозила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
  • РИА Новости

«Было приказано приостановить строительство центра ядерных исследований до тех пор, пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу», — приводит РИА Новости заявление Агентства по атомной энергии Боливии (ABEN).

В 2016 году госкорпорация «Росатом» и ABEN подписали первые коммерческие контракты по проекту сооружения центра ядерных исследований и технологий в Боливии.

Центр ядерных исследований и технологий должен был появиться в боливийском городе Эль-Альто.

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