Боливия заморозила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.

«Было приказано приостановить строительство центра ядерных исследований до тех пор, пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу», — приводит РИА Новости заявление Агентства по атомной энергии Боливии (ABEN).

В 2016 году госкорпорация «Росатом» и ABEN подписали первые коммерческие контракты по проекту сооружения центра ядерных исследований и технологий в Боливии.

Центр ядерных исследований и технологий должен был появиться в боливийском городе Эль-Альто.