Сирийские журналисты пострадали при атаке боевиков на западе Алеппо
Несколько сирийских журналистов получили ранения в результате атаки боевиков на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA, сотрудники которого также оказались среди пострадавших.
- AFP
Как отмечается, журналисты освещали продвижение армии САР, которая проводит операцию в регионе.
Ранее сообщалось, что члены незаконных вооружённых формирований за сутки 27 раз обстреливали населённые пункты на территории идлибской зоны деэскалации.
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