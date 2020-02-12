Сирийские журналисты пострадали при атаке боевиков на западе Алеппо

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Несколько сирийских журналистов получили ранения в результате атаки боевиков на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA, сотрудники которого также оказались среди пострадавших.
Сирийские журналисты пострадали при атаке боевиков на западе Алеппо
  • AFP

Как отмечается, журналисты освещали продвижение армии САР, которая проводит операцию в регионе.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооружённых формирований за сутки 27 раз обстреливали населённые пункты на территории идлибской зоны деэскалации.

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