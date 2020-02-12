Сирийские журналисты пострадали при атаке боевиков на западе Алеппо

Несколько сирийских журналистов получили ранения в результате атаки боевиков на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA, сотрудники которого также оказались среди пострадавших.

AFP