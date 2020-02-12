Володин предложил создать институт защиты исторической памяти
- Reuters
В среду, 12 февраля, вместе со спикером парламента Сербии Майей Гойкович он открыл пятое заседание комиссии по сотрудничеству между Думой и Народной скупщиной.
«Давайте рассмотрим предложение, которое, возможно, вы поддержите: нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти», — цитирует Володина РИА Новости.
По его словам, учитывая, что граждане СССР и Югославии, русский и сербский народы понесли огромные потери во Второй мировой войне, они одинаково понимают необходимость защитить память о погибших.
Со своей стороны, Гойкович сказала, что поддерживает инициативу. Она назвала это очень важным для Сербии.
«На парламентском уровне мы порекомендуем это нашему правительству, чтобы они подумали о том, чтобы сделать совместный научный институт», — отметила Гойкович.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал план по открытию в России центра архивных документов о войне.