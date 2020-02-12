Володин предложил создать институт защиты исторической памяти

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти.
Володин предложил создать институт защиты исторической памяти
  • Reuters

В среду, 12 февраля, вместе со спикером парламента Сербии Майей Гойкович он открыл пятое заседание комиссии по сотрудничеству между Думой и Народной скупщиной.

«Давайте рассмотрим предложение, которое, возможно, вы поддержите: нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти», — цитирует Володина РИА Новости.

По его словам, учитывая, что граждане СССР и Югославии, русский и сербский народы понесли огромные потери во Второй мировой войне, они одинаково понимают необходимость защитить память о погибших.

Со своей стороны, Гойкович сказала, что поддерживает инициативу. Она назвала это очень важным для Сербии.

«На парламентском уровне мы порекомендуем это нашему правительству, чтобы они подумали о том, чтобы сделать совместный научный институт», — отметила Гойкович.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал план по открытию в России центра архивных документов о войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить