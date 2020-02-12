Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти.

В среду, 12 февраля, вместе со спикером парламента Сербии Майей Гойкович он открыл пятое заседание комиссии по сотрудничеству между Думой и Народной скупщиной.

«Давайте рассмотрим предложение, которое, возможно, вы поддержите: нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти», — цитирует Володина РИА Новости.

По его словам, учитывая, что граждане СССР и Югославии, русский и сербский народы понесли огромные потери во Второй мировой войне, они одинаково понимают необходимость защитить память о погибших.

Со своей стороны, Гойкович сказала, что поддерживает инициативу. Она назвала это очень важным для Сербии.

«На парламентском уровне мы порекомендуем это нашему правительству, чтобы они подумали о том, чтобы сделать совместный научный институт», — отметила Гойкович.

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