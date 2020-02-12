В Госдуме оценили данные об американской карте активности ВМФ России

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение о том, что Пентагон обнародовал схему, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота России у берегов США и в районе Карибского моря.

По словам Швыткина, все манёвры российских кораблей и военные учения направлены на укрепление обороноспособности России.

«При этом мы всё делаем в соответствии с нормами международного права. Ни сухопутные войска, ни военно-морские силы ничего не нарушают. Поэтому все эти опасения Соединённых Штатов в очередной раз говорят о попытках сделать Россию и Китай внешними врагами», — пояснил он в беседе с ФАН.

Ранее, как сообщал РБК, Пентагон опубликовал схему, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая. Изображение содержится в обзоре, составленном в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год.