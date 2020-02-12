Токаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 14—16 февраля.
Токаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
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«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приглашён на данную конференцию организаторами. Соответственно, он принял это приглашение и примет участие», — цитирует ТАСС министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди.

Сам глава МИД тоже получил приглашение на конференцию.

«Естественно, я намерен прежде всего сопровождать президента, а также сам принять участие. Запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, у президента тоже есть двусторонние встречи», — отметил он.

Ранее в российском МИД не исключили, что глава ведомства Сергей Лавров встретится с госсекретарём США Майком Помпео на полях конференции в Мюнхене.

По словам организаторов мероприятия, на конференции ожидается беспрецедентное число участников и высокопоставленных лиц: 500 гостей, включая 40 глав государств и правительств.

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