В Израиле сообщили о пуске ракеты из сектора Газа

Одна ракета была выпущена по Израилю из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Некоторое время назад был зафиксирован запуск одной ракеты по территории Израиля из сектора Газа. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в Израиле заявили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета.

Позднее в Армии обороны Израиля сообщили о нанесении ответного удара по объектам ХАМАС в секторе Газа.