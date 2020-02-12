В Израиле сообщили о пуске ракеты из сектора Газа

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Одна ракета была выпущена по Израилю из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
В Израиле сообщили о пуске ракеты из сектора Газа
  • Reuters

«Некоторое время назад был зафиксирован запуск одной ракеты по территории Израиля из сектора Газа. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в Израиле заявили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета.

Позднее в Армии обороны Израиля сообщили о нанесении ответного удара по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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