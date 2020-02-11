Российские военные провели патрулирование в Сирии
- globallookpress.com
Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции… в провинции Алеппо», — заявил он.
По его словам, в Алеппо патрулирование прошло по двум маршрутам. Первый маршрут проходил через 16 населённых пунктов, а второй — через 20. Все маршруты начинались и заканчивались в селении Аджами.
При этом в провинции Хасеке патрулирование было проведено также по двум маршрутам — с начальной точкой около города Камышлы.
Также в ЦПВС сообщили, что члены незаконных вооружённых формирований 27 раз обстреливали населённые пункты на территории идлибской зоны деэскалации.