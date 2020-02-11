Российские военные провели патрулирование в Сирии

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Российская военная полиция продолжила патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо.
Российские военные провели патрулирование в Сирии
  • globallookpress.com

Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции… в провинции Алеппо», — заявил он.

По его словам, в Алеппо патрулирование прошло по двум маршрутам. Первый маршрут проходил через 16 населённых пунктов, а второй — через 20. Все маршруты начинались и заканчивались в селении Аджами.

При этом в провинции Хасеке патрулирование было проведено также по двум маршрутам — с начальной точкой около города Камышлы.

Также в ЦПВС сообщили, что члены незаконных вооружённых формирований 27 раз обстреливали населённые пункты на территории идлибской зоны деэскалации.

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