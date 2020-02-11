Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.

При этом его основной конкурент, европейский концерн Airbus, принял 274 новых заказа на поставку коммерческих самолётов.

По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американская компания оказалась в кризисе после двух авиакатастроф модели 737 МАХ, полёты которой после этого были приостановлены во всём мире.

Ранее сообщалось, что новый самолёт Boeing 777X совершил первый испытательный полёт над штатом Вашингтон.