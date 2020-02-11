Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

Короткая ссылка
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
  • Reuters

При этом его основной конкурент, европейский концерн Airbus, принял 274 новых заказа на поставку коммерческих самолётов.

По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Американская компания оказалась в кризисе после двух авиакатастроф модели 737 МАХ, полёты которой после этого были приостановлены во всём мире.

Ранее сообщалось, что новый самолёт Boeing 777X совершил первый испытательный полёт над штатом Вашингтон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить