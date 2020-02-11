Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
- Reuters
При этом его основной конкурент, европейский концерн Airbus, принял 274 новых заказа на поставку коммерческих самолётов.
По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Американская компания оказалась в кризисе после двух авиакатастроф модели 737 МАХ, полёты которой после этого были приостановлены во всём мире.
Ранее сообщалось, что новый самолёт Boeing 777X совершил первый испытательный полёт над штатом Вашингтон.