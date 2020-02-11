Зариф прокомментировал требование канадских юристов за сбитый Boeing
- Reuters
«Этот иск не имеет под собой никаких оснований», — приводит его слова ISNA.
Зариф отметил, что в настоящее время Иран предпринимает все необходимые меры в соответствии с международными правилами.
Как пишет The New York Times, канадские юристы намерены затребовать порядка 1,5 млрд канадских долларов в качестве компенсации за сбитый украинский пассажирский самолёт, в котором находились в том числе граждане Канады.
8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Позже Иран признал, что иранская система ПВО сбила украинский самолёт по ошибке.