Зариф прокомментировал требование канадских юристов за сбитый Boeing

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иск с канадской стороны на сумму $1,1 млрд в связи со сбитым украинским Boeing не имеет оснований.

«Этот иск не имеет под собой никаких оснований», — приводит его слова ISNA.

Зариф отметил, что в настоящее время Иран предпринимает все необходимые меры в соответствии с международными правилами.

Как пишет The New York Times, канадские юристы намерены затребовать порядка 1,5 млрд канадских долларов в качестве компенсации за сбитый украинский пассажирский самолёт, в котором находились в том числе граждане Канады.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Позже Иран признал, что иранская система ПВО сбила украинский самолёт по ошибке.