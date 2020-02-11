Die Welt назвала выгоды России от санкционной политики США

США и Россия конкурируют не только на геополитическом, но и на экономическом уровне, пишет газета Die Welt.

Так, США пытаются не только ограничить Россию в мировой торговле оружием, но и вводят санкции в отношении «Северного потока — 2».

Между тем, как отмечает издание, есть и другие тенденции.

России за последние два года (и особенно в 2019 году) удалось нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов в США. В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США.

Как пишет газета, Россия в прошлом году нарастила свой экспорт в США, потому что те ввели санкции против Венесуэлы и Ирана. Американские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с проблемами и были вынуждены обратиться к России.

Отмечается, что, помимо Европы, в российской нефти также заинтересована Турция.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией. По его словам, «Москва эффективно использует возможности, предоставляемые перипетиями нефтяного рынка».

Он отметил, что в 2019 году американские санкции открыли России окно возможностей, которое быстро закрыть не получится, даже если геополитическое противостояние США с Ираном и Венесуэлой пойдёт на спад.