СМИ сообщили о гибели трёх человек при взрыве у университета в Кабуле
В результате взрыва около Университета национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле погибли три человека, ещё четыре получили ранения.
- globallookpress.com
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на источник.
Обстоятельства случившегося выясняются.
В конце ноября в Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube