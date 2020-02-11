СМИ сообщили о гибели трёх человек при взрыве у университета в Кабуле

В результате взрыва около Университета национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле погибли три человека, ещё четыре получили ранения.

globallookpress.com

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на источник. Обстоятельства случившегося выясняются. В конце ноября в Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.