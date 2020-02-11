В Эквадоре выборы президента перенесли на более ранний срок

В Эквадоре приняли решение провести выборы президента 7 февраля 2021 года. Об этом сообщил Национальный избирательный совет.

«Технические команды Национального избирательного совета и Избирательного суда рекомендовали в качестве даты проведения первого тура выборов - воскресенье, 7 февраля 2021 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Второй тур выборов, в случае необходимости, предлагается назначить на 11 апреля.

Отмечается, что в Эквадоре участие в голосовании обязательно для всех в возрасте от 18 до 65 лет. В случае неучастие в выборах полагается штраф.

Также избирательный закон Эквадора позволяет кандидату в президенты победить в первом туре, набрав всего 40%, но при этом он должен как минимум на 10% опережать своего ближайшего соперника.

Ранее первый тур президентских выборов планировалось провести 28 февраля 2021 года.